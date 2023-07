Ex motoscafi della Marina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ex motoscafi della Marina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : MAS

Significato/Curiosità : Ex motoscafi della Marina

Gli ex motoscafi della Marina, o MAS (Motoscafi Anti-Sommergibile), sono state imbarcazioni militari italiane che hanno svolto un ruolo significativo durante la prima e la seconda guerra mondiale. Questi veloci motoscafi erano progettati per azioni di disturbo, sabotaggio e attacco alle navi nemiche. Il loro design snello e leggero permetteva loro di avvicinarsi silenziosamente alle navi nemiche, scortare sommergibili o lanciare attacchi a sorpresa con siluri e mine. I MAS sono diventati famosi per l'audacia delle loro missioni e la loro efficienza nel contrastare le flotte nemiche. Anche se oggi non sono più in servizio attivo, il loro contributo alla storia navale rimane indimenticabile.

