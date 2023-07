Mettersi in apprensione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mettersi in apprensione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : AGITARSI

Significato/Curiosita : Mettersi in apprensione

Di mare passò in italia, ed avendo in animo di andare contro crotone, mandò a dire a menedemo, suo amico, di non mettersi in apprensione; e volendo assediar... Sveglia, febbricitante. messa nella vasca da bagno, la donna inizia prima ad agitarsi quindi levita fino al soffitto, lanciando un urlo demoniaco. ormai completamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Mettersi in apprensione : mettersi; apprensione; Non hanno bisogno di mettersi a dieta; Per un sovrano equivale a dimettersi ; Presenziare o intromettersi ; mettersi in mezzo come un ficcanaso; mettersi in fila; Piena d apprensione ; Essere in apprensione ; apprensione ; Preoccupazione, apprensione ; Mettere in apprensione ;

Cerca altre Definizioni