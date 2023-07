Un metallo da podio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un metallo da podio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ORO

Significato/Curiosita : Un metallo da podio

Sono inversamente proporzionali alla resistenza del metallo; particolarmente evidenti sono nei metalli privi di trasformazione di fase solida, come acciai... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi oro (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento chimica non cita le fonti necessarie... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Un metallo da podio : metallo; podio; metallo da leghe per acciai; Il metallo più pesante; Fatte di prezioso metallo ; metallo giallo; Lo è l industria che si occupa della lavorazione di un metallo prezioso; Si dirige salendo sul podio ; Un bello sul podio in tivù; Salgono per ultimi sul podio ; Si disputano per il podio ; Un metallo da podio olimpico;

