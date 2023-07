Materiale per mobili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Materiale per mobili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LEGNO

Significato/Curiosità : Materiale per mobili

Il legno è uno dei materiali più utilizzati nella produzione di mobili. La sua bellezza naturale e la sua versatilità lo rendono una scelta popolare. Il legno può essere lavorato in vari stili e finiture per adattarsi a diversi tipi di arredamento. È anche un materiale resistente e durevole, in grado di resistere all'usura quotidiana. La sua natura organica conferisce ai mobili un aspetto caldo e accogliente, creando un'atmosfera invitante in qualsiasi ambiente. Inoltre, il legno può essere riciclato e riutilizzato, contribuendo alla sostenibilità ambientale. Grazie alla sua longevità e alla sua bellezza intrinseca, i mobili in legno sono un investimento duraturo per l'arredamento della casa.

Altre risposte alla domanda : Materiale per mobili : materiale; mobili; materiale usato per pavimentare campi da tennis; Un materiale da riciclare; Asta di materiale solido usabile anche come arma; Il riutilizzo di materiale di scarto; Dispositivo che eroga quantità misurate di materiale ; Un rappresentante della Casa automobili stica; Ammassare resti metallici di automobili ; Ferme immobili ; Il pilota automobili stico Grosjean; Si dice di automobili vecchie e malmesse;

Cerca altre Definizioni