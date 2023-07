Lavorano in incognito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lavorano in incognito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SPIE

Significato/Curiosità : Lavorano in incognito

Gli agenti che lavorano in incognito o come spie sono professionisti altamente addestrati che operano nell'ombra per ottenere informazioni riservate o svolgere compiti sensibili per conto di agenzie governative o organizzazioni private. Il loro obiettivo principale è raccogliere informazioni, infiltrarsi in ambienti ostili o scoprire segreti nascosti. Per raggiungere questi scopi, si immergono nelle identità di persone comuni, utilizzando coperture credibili e mantenendo un profilo basso. Spesso agiscono sotto falsa identità, con una vasta gamma di abilità speciali che includono il controllo delle comunicazioni, la raccolta di informazioni e l'uso di tecniche di spionaggio avanzate. Il loro lavoro richiede un alto grado di professionalità, adattabilità e segretezza per garantire il successo delle loro missioni senza essere scoperti.

Altre risposte alla domanda : Lavorano in incognito : lavorano; incognito; lavorano in chiesa; lavorano nelle edicole; lavorano sui muscoli; lavorano in fabbrica; lavorano alla costruzione di case; L il in incognito ; In incognito : agente sotto __; √ą un finto cliente in incognito : __ shopper ing;

Cerca altre Definizioni