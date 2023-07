Ispirata dall alto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ispirata dall alto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DIVINA

Significato/Curiosità : Ispirata dall alto

L'ispirazione divina, o ispirazione dall'alto, è un concetto che sottolinea l'origine o l'influenza divina di un'idea, una rivelazione o una creazione. Questa forma di ispirazione è spesso associata a un'entità o a una forza superiore, come un dio o un'entità spirituale. L'ispirazione divina può manifestarsi in vari modi, come l'illuminazione, la visione, la rivelazione o un sentimento interiore profondo. Spesso è associata a esperienze spirituali, religiose o mistiche. L'ispirazione divina è considerata una fonte di saggezza, creatività e guida, che può influenzare l'arte, la letteratura, la musica, la religione e molti altri aspetti della vita umana.

Altre risposte alla domanda : Ispirata dall alto : ispirata; dall; alto; Una composizione ispirata da motivi popolari; ispirata ... dall alto; Lode di Carducci ispirata ... da un castello di Trieste; L ode di Carducci ispirata da un castello di Trieste; L ode di Carducci ispirata ... da un castello di Trieste

