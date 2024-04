La Soluzione ♚ Il capolavoro in tre cantiche La definizione e la soluzione di 16 lettere: Il capolavoro in tre cantiche. LA DIVINA COMMEDIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il capolavoro in tre cantiche: La Comedìa, o Commedia, conosciuta soprattutto come Divina Commedia, è un poema allegorico-didascalico di Dante Alighieri, scritto in terzine incatenate di endecasillabi (poi chiamate per antonomasia terzine dantesche) in lingua volgare fiorentina.Il titolo originale, con cui lo stesso autore designa il suo poema, fu Comedia (probabilmente pronunciata con accento tonico sulla i); e così è intitolata anche l'editio princeps del 1472. L'aggettivo «Divina» le fu attribuito dal Boccaccio nel Trattatello in laude di Dante, scritto fra il 1357 e il 1362 e stampato nel 1477. Ma è nella prestigiosa edizione giolitina, a cura di Ludovico Dolce e ... Nome proprio Significato e Curiosità su: La Comedìa, o Commedia, conosciuta soprattutto come Divina Commedia, è un poema allegorico-didascalico di Dante Alighieri, scritto in terzine incatenate di endecasillabi (poi chiamate per antonomasia terzine dantesche) in lingua volgare fiorentina.Il titolo originale, con cui lo stesso autore designa il suo poema, fu Comedia (probabilmente pronunciata con accento tonico sulla i); e così è intitolata anche l'editio princeps del 1472. L'aggettivo «Divina» le fu attribuito dal Boccaccio nel Trattatello in laude di Dante, scritto fra il 1357 e il 1362 e stampato nel 1477. Ma è nella prestigiosa edizione giolitina, a cura di Ludovico Dolce e ... Florenzia f nome proprio di persona femminile Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. il nome "Florenzia" è una variante italiana del nome latino "Florentia", che stava ad indicare la città di Firenze, anche detta in volgare "Fiorenza" (Dante, divina commedia, cantica dell'inferno) Altre Definizioni con la divina commedia; capolavoro; cantiche; Il capolavoro di Dante; Un capolavoro leonardesco; Il suo capolavoro in versi è Il giorno; Il capolavoro di Leonardo in Santa Maria delle Grazie a Milano; Divina Commedia: le cantiche; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Il capolavoro in tre cantiche

LA DIVINA COMMEDIA

