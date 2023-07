Un impiegato del Genio Civile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un impiegato del Genio Civile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GEOMETRA

Significato/Curiosità : Un impiegato del Genio Civile

Un impiegato del Genio Civile o geometra è un professionista specializzato nel settore dell'ingegneria civile e dell'edilizia. La sua principale responsabilità è quella di fornire supporto tecnico e amministrativo per la gestione e lo sviluppo di progetti di costruzione. Questo impiegato è coinvolto nell'analisi dei siti, nella pianificazione e nella progettazione di infrastrutture, nella stima dei costi, nella supervisione dei lavori e nel controllo della qualità. Inoltre, collabora con varie figure professionali, come architetti e ingegneri, per garantire la corretta implementazione dei progetti. L'impiegato del Genio Civile o geometra deve possedere una solida conoscenza delle normative tecniche e legali, nonché delle competenze tecniche necessarie per valutare e risolvere eventuali problemi che potrebbero sorgere durante il processo di costruzione.

