L imbracciò Guglielmo Tell - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L imbracciò Guglielmo Tell. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BALESTRA

Significato/Curiosità : L imbracciò Guglielmo Tell

Guglielmo Tell, figura leggendaria del folklore svizzero, è conosciuto per la sua maestria nell'uso della balestra. L'imbracciò con grazia ed eleganza, dimostrando una precisione straordinaria. La sua abilità con l'arma era tanto sorprendente quanto temuta dai suoi avversari. La balestra, un'arma antica ma potente, permetteva a Tell di colpire i suoi bersagli con incredibile precisione anche a distanze considerevoli. Il suo nome è diventato sinonimo di destrezza e coraggio, poiché riusciva a utilizzare la balestra con grazia e rapidità anche in situazioni pericolose. La leggenda di Guglielmo Tell e la sua maestria con la balestra sono state tramandate attraverso i secoli, rendendolo un simbolo di abilità straordinaria nel combattimento.

