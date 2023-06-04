Lo furono Antonio Meucci e Guglielmo Marconi

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo furono Antonio Meucci e Guglielmo Marconi' è 'Inventori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INVENTORI

Perché la soluzione è Inventori? Antonio Meucci e Guglielmo Marconi sono riconosciuti come inventori delle tecnologie rispettivamente legate alla comunicazione a distanza. Meucci ha sviluppato un sistema di comunicazione tramite telefono prima che fosse ufficialmente brevettato, contribuendo alla nascita delle telecomunicazioni. Marconi ha perfezionato e diffuso la radio, aprendo nuove possibilità di trasmissione senza fili. Entrambi hanno rivoluzionato il modo di comunicare, lasciando un'impronta indelebile nel progresso tecnologico. La loro opera ha influito profondamente sulla comunicazione moderna e sull'evoluzione delle tecnologie wireless.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo furono Antonio Meucci e Guglielmo Marconi". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Lo furono Antonio Meucci e Guglielmo Marconi nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Inventori

La definizione "Lo furono Antonio Meucci e Guglielmo Marconi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo furono Antonio Meucci e Guglielmo Marconi" conferma che la soluzione 'Inventori' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Inventori

I Imola N Napoli V Venezia E Empoli N Napoli T Torino O Otranto R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo furono Antonio Meucci e Guglielmo Marconi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Inventori' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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