Guizzano nelle vasche o pesciolini è un affascinante fenomeno naturale che si verifica nelle acque tranquille, come stagni o laghetti. Si tratta di un'esplosione di piccoli pesci, solitamente pesciolini, che si muovono in modo sincronizzato creando effetti visivi spettacolari. Questo comportamento di massa è considerato una strategia di difesa per sfuggire ai predatori, creando confusione e rendendo difficile per i predatori individuali selezionare una preda specifica. Mentre i pesciolini si muovono rapidamente, formano onde e riflessi luccicanti sulla superficie dell'acqua, dando vita a uno spettacolo affascinante. Questo fenomeno è un esempio stupefacente della bellezza e dell'ingegnosità della natura, e attira spesso l'attenzione dei visitatori che rimangono affascinati dalla danza acquatica dei pesciolini.

