Il fortino per la mitragliatrice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il fortino per la mitragliatrice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CASAMATTA

Significato/Curiosità : Il fortino per la mitragliatrice

Una casamatta è un tipo di struttura fortificata che serve da rifugio o protezione per una mitragliatrice o un'arma da fuoco. È solitamente realizzata in cemento armato o in altre materie resistenti agli attacchi, e viene costruita nel terreno o all'interno di una fortificazione. La casamatta offre una copertura protettiva per i soldati o gli operatori dell'arma da fuoco, consentendo loro di sparare in sicurezza attraverso feritoie o fessure appositamente progettate. Questa struttura difensiva è stata ampiamente utilizzata durante i conflitti del XX secolo come parte delle linee di difesa e delle opere di fortificazione. La casamatta svolge un ruolo cruciale nella strategia di difesa, offrendo protezione e potenza di fuoco contro le minacce nemiche.

Altre risposte alla domanda : Il fortino per la mitragliatrice : fortino; mitragliatrice; Fanno di forno un fortino ; Il presidio a difesa del fortino ; Nel castello e nel fortino ; fortino militare; mitragliatrice leggera di costruzione inglese; Una scarica di mitragliatrice ; Pistola mitragliatrice inglese; Pistola mitragliatrice ;

Cerca altre Definizioni