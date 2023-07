Un film di Woody Allen - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un film di Woody Allen. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SCOOP

Significato/Curiosità : Un film di Woody Allen

"Scoop" è un film diretto da Woody Allen che mescola abilmente elementi di commedia e mistero. La trama ruota attorno a una giovane giornalista americana di nome Sondra Pransky, interpretata da Scarlett Johansson, che si trova casualmente coinvolta in un'indagine per omicidio a Londra. Sondra si unisce a un illusionista britannico, interpretato da Hugh Jackman, per cercare di smascherare il presunto assassino. Il film offre uno sguardo ironico sul mondo del giornalismo e delle illusioni, con dialoghi taglienti e situazioni comiche. Le performance degli attori sono brillanti e la regia di Woody Allen rende omaggio al cinema classico con la sua firma distintiva di umorismo sofisticato. "Scoop" è un divertente e avvincente film che intrattiene il pubblico dall'inizio alla fine.

Altre risposte alla domanda : Un film di Woody Allen : film; woody; allen; Il Brendan attore della serie di film La mummia; Mette fine ai film inglesi; Brad il protagonista del film War Machine; È privata in un film con Jamie Foxx; Era in coma in un film di Carlo Verdone; È sexy in una notte di mezz estate per woody Allen; Il famoso woody ; Strumenti a fiato cari a woody Allen; Con l amore in un film di woody Allen del 1975; Il woody di Manhattan; È sexy in una notte di mezz estate per Woody allen ; Seguono i consigli dell allen atore; allen tare i muscoli o i nervi; L allen poeta icona della Beat Generation; Sollevare un allen atore dal suo incarico;

Cerca altre Definizioni