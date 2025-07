Il colpo sensazionale ricercato da certi giornali nei cruciverba: la soluzione è Scoop

SCOOP

Curiosità e Significato di Scoop

La soluzione Scoop di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Scoop per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Scoop? Il termine scoop indica una notizia esclusiva e di grande interesse, spesso ottenuta in anteprima rispetto ad altri media. È il colpo sensazionale che alcuni giornali cercano per distinguersi e attirare l’attenzione del pubblico. In parole semplici, rappresenta la scoperta di una novità importante che fa scalpore: un vero e proprio evento nel mondo dell’informazione.

Hai davanti la definizione "Il colpo sensazionale ricercato da certi giornali" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

