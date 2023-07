L erba detta anche lappa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L erba detta anche lappa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BARDANA

Significato/Curiosità : L erba detta anche lappa

L'erba nota come lappa o bardana è una pianta erbacea perenne che appartiene alla famiglia delle Asteraceae. È caratterizzata da grandi foglie a forma di cuore e da fiori viola o rosa raggruppati in infiorescenze globulari. La bardana è ampiamente diffusa in molte regioni del mondo, ed è nota per le sue proprietà medicinali. Le sue radici contengono principi attivi come inulina, acidi grassi e oli essenziali, che conferiscono alla pianta proprietà diuretiche, antiossidanti e antimicrobiche. L'erba viene utilizzata tradizionalmente per trattare disturbi della pelle, come acne, eczemi e psoriasi, oltre a favorire la salute del sistema digestivo e urinario. Inoltre, la bardana è utilizzata in alcune preparazioni culinarie e prodotti per la cura dei capelli.

