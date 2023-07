Efficace realistico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Efficace realistico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ICASTICO

Significato/Curiosita : Efficace realistico

Tra loro: analisi integrale delle proprie risorse personalità , esame realistico delle opportunità e dei vincoli contestuali, assunzione di decisioni,... icastico è un album del cantante siciliano gianni celeste, cantato in dialetto napoletano, pubblicato nel 2018. in questo album duetta con francesco d'aleo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Efficace realistico : efficace; realistico; Un medicinale efficace contro le infezioni; Lo sono le persone in grado di affermare in modo efficace le proprie decisioni; Inefficace ; efficace smacchiatore; Meccanismo complicato ma efficace ;

Cerca altre Definizioni