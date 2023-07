Le due città degli USA che formano una metropoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le due città degli USA che formano una metropoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : KANSAS CITY

Significato/Curiosità : Le due città degli USA che formano una metropoli

Kansas City è un'area metropolitana situata nel Midwest degli Stati Uniti, composta da due città: Kansas City, Missouri e Kansas City, Kansas. Queste due città, separate dal fiume Missouri, formano insieme una vibrante metropoli che offre una varietà di opportunità culturali, economiche e ricreative. Kansas City, Missouri, è conosciuta per la sua vivace scena musicale jazz e blues, i suoi deliziosi barbecue, i suoi musei di fama mondiale e la sua architettura storica. Kansas City, Kansas, è invece nota per i suoi sport, come il baseball e il calcio, e per la sua comunità artistica e culturale in crescita. Insieme, queste due città creano un'affascinante metropoli con un'identità unica nel cuore degli Stati Uniti.

Altre risposte alla domanda : Le due città degli USA che formano una metropoli : città; degli; formano; metropoli; I cittadini che ospitano il Gran Premio dell Emilia-Romagna; La piazza centrale delle città dell antica Grecia; città del New Jersey sede di molti casinò; La città con il Lingotto; città russa capoluogo del territorio dell Altaj; La barchetta degli Eschimesi; La legge degli Inglesi; Frasi proprie degli spacconi; Liv: è Arwen nei film de Il Signore degli Anelli; Quello degli USA con capitale Des Moines; Lo formano dieci centinaia; formano ammassi sferici gelatinosi nelle acque dolci o sui terreni umidi; Trasformano api in lampi; Con le giacche formano gli abiti; Trasformano calli in calcoli; Il centro dell attività finanziaria metropoli tana; Una metropoli della California; metropoli del Myanmar, oggi Yangon; Una metropoli dell India; metropoli canadese;

Cerca altre Definizioni