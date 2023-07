Si dice di occhio inespressivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di occhio inespressivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VITREO

Significato/Curiosità : Si dice di occhio inespressivo

Si dice di occhio inespressivo o "vitreo" quando l'occhio appare privo di espressione, senza emozione o vitalità. Questo termine può essere usato per descrivere uno sguardo fisso, senza brillantezza o reattività. Un occhio vitreo può essere associato a una mancanza di comunicazione emotiva o a un'assenza di coinvolgimento emotivo nelle espressioni facciali di una persona. Può essere attribuito a varie cause, come la stanchezza, la distrazione o persino problemi di salute. L'occhio vitreo può trasmettere una sensazione di freddezza o distacco, poiché manca della calore e dell'intensità che caratterizzano uno sguardo espressivo.

