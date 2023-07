Che hanno l aspetto di una pregiata fibra tessile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che hanno l aspetto di una pregiata fibra tessile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SETOSI

Significato/Curiosità : Che hanno l aspetto di una pregiata fibra tessile

Le fibre tessili che appaiono setose sono caratterizzate da un aspetto liscio, lucente e morbido, simile alla seta. Queste fibre possono essere naturali, come la seta stessa, o artificiali, come la viscosa o il poliestere setoso. L'aspetto setoso delle fibre tessili è il risultato di un processo di lavorazione che conferisce loro una superficie fine e brillante. Queste fibre setose possono essere utilizzate per creare tessuti di alta qualità , come abiti eleganti, biancheria da letto lussuosa o arredamenti raffinati. Grazie alla loro morbidezza e al loro aspetto raffinato, i tessuti setosi aggiungono un tocco di lusso e eleganza a qualsiasi capo o ambiente in cui vengono utilizzati.

