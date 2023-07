Le caricano i fumatori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le caricano i fumatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PIPE

Significato/Curiosità : Le caricano i fumatori

Le pipe sono oggetti utilizzati dai fumatori per consumare tabacco o altre erbe aromatiche. Le pipe sono costituite da una testina, un bocchino e un fusto. I fumatori riempiono la testina con il tabacco, lo accendono e fumano attraverso il bocchino. Le pipe sono spesso apprezzate per il loro design elegante e la possibilità di gustare il tabacco in modo più lento e contemplativo rispetto ad altre forme di fumo. Esistono diversi tipi di pipe, come le pipe ad acqua o le pipe a forma di cornucopia, che offrono esperienze di fumo uniche. Tuttavia, è importante notare che l'uso di tabacco può comportare rischi per la salute e il fumo dovrebbe essere praticato con moderazione e consapevolezza.

Altre risposte alla domanda : Le caricano i fumatori : caricano; fumatori; Incaricano qualcuno di un delitto; Si scaricano sugli iPhone; Si scaricano sullo smartphone + Ogni chiesa ha quello maggiore; Si caricano prima di fumare; Si scaricano sugli smartphone; Avvelena i fumatori ; Un divieto per fumatori ; Provoca intossicazione nei fumatori ; fumatori incalliti; È tossica per i fumatori ;

Cerca altre Definizioni