Avvelena i fumatori

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Avvelena i fumatori' è 'Nicotina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NICOTINA

Perché la soluzione è Nicotina? La nicotina è una sostanza presente nelle foglie di tabacco che agisce sul sistema nervoso centrale, creando dipendenza e influenzando il comportamento dei fumatori. Questa sostanza, una volta inalata, entra rapidamente nel flusso sanguigno e raggiunge il cervello, stimolando il rilascio di neurotrasmettitori che generano sensazioni di piacere e sollievo. Tuttavia, la nicotina ha anche effetti tossici che contribuiscono a danneggiare diversi organi e sistemi, rappresentando un pericolo per la salute dei consumatori.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Avvelena i fumatori". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Avvelena i fumatori nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Nicotina

La soluzione associata alla definizione "Avvelena i fumatori" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Avvelena i fumatori" conferma che la soluzione 'Nicotina' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Nicotina

N Napoli I Imola C Como O Otranto T Torino I Imola N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Avvelena i fumatori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Nicotina' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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