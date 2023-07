Tessuto per lenzuola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tessuto per lenzuola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : LINO

Significato/Curiosita : Tessuto per lenzuola

Un lenzuolo è un telo di stoffa che si pone sul materasso per far sì che non si poggi il corpo direttamente su questo. è una tela di tessuto leggero di... Fonti più precisamente. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. lino banfi, nome d'arte di pasquale zagaria (andria, 9 luglio 1936), è un attore... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 luglio 2023

