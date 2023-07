Sterzi di navi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sterzi di navi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TIMONI

Significato/Curiosita : Sterzi di navi

Accessibile al pubblico. la produzione zf è di trasmissioni per autoveicoli, navi, velivoli e sterzi per mezzi di trasporto terrestri. alla division antriebstechnik... Evoluta nel timone laterale in uso dall'antichità al medioevo in europa. con l'aumentare della dimensione ed il dislocamento delle navi, i timoni laterali... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Sterzi di navi : sterzi; navi; In tedesco è detta sterzi ng; Comune altoatesino in tedesco detto sterzi ng; Gli sterzi delle automobiline; navi gazione Generale Italiana; Antica famiglia genovese del navi gatore Antoniotto; navi gava sul Bucintoro; Lo sono le acque in cui è piacevole navi gare; Il navi glio che collega il fiume Adda a Milano;

