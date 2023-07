Sindacato Nazionale Scrittori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sindacato Nazionale Scrittori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SNS

Significato/Curiosita : Sindacato nazionale scrittori

L'impostazione gramsciana e cattocomunista del sindacato nazionale scrittori. nel sindacato libero scrittori italiani, grisi rivestì la carica di segretario... Stranka) – partito progressista serbo sns – codice aeroportuale iata dell'aeroporto municipale di salinas (stati uniti) sns – codice iso 639-3 della lingua... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Sindacato Nazionale Scrittori : sindacato; nazionale; scrittori; Un importante sindacato interprofessionale svizzero; Un nostro sindacato ; sindacato metalmeccanico; Un sindacato ; La città della Polonia in cui nacque il sindacato Solidarnosc; La città che l inno nazionale francese ci ricorda; Nota catena internazionale di alberghi; È nazionale quello di Mameli; La stazione spaziale internazionale ; Unità di misura del sistema internazionale per l angolo solido; Alexandre padre e figlio scrittori ; Sottoscrittori di cambiali; Premio per scrittori istituito nel 1962; Il Calvino fra gli scrittori ; Gli scrittori come Manzini e Malvaldi;

Cerca altre Definizioni