Scienza della descrizione catalogazione delle opere letterarie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scienza della descrizione catalogazione delle opere letterarie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : BIBLIOGRAFIA

Significato/Curiosita : Scienza della descrizione catalogazione delle opere letterarie

L'insieme delle opere letterarie scritte in tedesco, per cui vengono incluse la letteratura austriaca, quella della svizzera tedesca e quella delle altre... Diviso per autori e per materie o soggetti. bibliografia di bibliografie, elenco riportante opere di bibliografia, dove un ricercatore può trovare indicazioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Scienza della descrizione catalogazione delle opere letterarie : scienza; della; descrizione; catalogazione; delle; opere; letterarie; Consapevolezza coscienza ; Scrisse La coscienza di Zeno; La scienza dei fossili; Il Trek della fantascienza ; Il filosofo della scienza nuova; Christian della moda; Porto della Bretagna; Sistemazione del carico della nave; Sette stelle della costellazione del Toro; I denti della balena; descrizione elegante di un opera d arte; La descrizione della vita dei Santi; Abitante delle grotte; Avverbio che indica la peggiore delle ipotesi; Il Giuseppe scultore delle Scogliere a Milano; La figura retorica delle parabole; La penultima e la più solenne delle otto ore canoniche; Moderne opere d arte; Esperte in recuperi di opere d arte danneggiate; La madame di una celebre opere tta di Lecocq; Le opere coreografiche come L uccello di fuoco; opere in cemento e mattoni; Motivo ricorrente nelle opere letterarie ; Categorie di opere letterarie , musicali o di film; Le partenze letterarie ; Pubblica libri e opere letterarie ; Lo sono le opere letterarie mai sfogliate;

Cerca altre Definizioni