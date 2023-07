Poggia sullo scalmo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Poggia sullo scalmo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : REMO

Significato/Curiosita : Poggia sullo scalmo

Riempimento dei vuoti. scalmi dei forcacci menali; scalmo di poppa ciascuno dei pezzi collegati alla paratia dragante. scalmi dei quinti ossatura della... Contengono il titolo. remo – satellite dell'asteroide 87 silvia 9137 remo – asteroide della fascia principale ghiacciaio remo – ghiacciaio della terra... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 luglio 2023

