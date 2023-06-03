I cavi che legano il remo allo scalmo

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'I cavi che legano il remo allo scalmo' è 'Folletti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FOLLETTI

Perché la soluzione è Folletti? I piccoli esseri immaginari che si dice si trovino vicino alle imbarcazioni sono spesso associati alla magia e alle leggende marittime, come se fossero i collegamenti invisibili tra le parti di una barca. Si pensa che possano aiutare o proteggere i marinai, quasi come dei fili invisibili che uniscono il mondo reale a quello fantastico. Sono simboli di mistero e di incanto, legati alle storie di mare e di fantasia.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I cavi che legano il remo allo scalmo" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I cavi che legano il remo allo scalmo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Quando la definizione "I cavi che legano il remo allo scalmo" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I cavi che legano il remo allo scalmo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Folletti:

F Firenze O Otranto L Livorno L Livorno E Empoli T Torino T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I cavi che legano il remo allo scalmo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

