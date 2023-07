Un medicinale efficace contro le infezioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un medicinale efficace contro le infezioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : PENICILLINA

Significato/Curiosita : Un medicinale efficace contro le infezioni

Parte delle infezioni che colpiscono gli esseri umani risulta essere asintomatica, cioè si ha un'infezione latente. circa 1/10 delle infezioni latenti alla... Utilizzo clinico) non è stata una penicillina, ma il prontosil, ottenuto via sintesi. la scoperta della penicillina viene attribuita al britannico alexander... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Un medicinale efficace contro le infezioni : medicinale; efficace; contro; infezioni; Infuso medicinale ; La più piccola confezione di un medicinale ; medicinale da spalmare; medicinale cardiotonico; Albero i cui semi dànno un olio medicinale ; Lo sono le persone in grado di affermare in modo efficace le proprie decisioni; Inefficace ; efficace smacchiatore; Meccanismo complicato ma efficace ; Sintetica ed efficace ; contro llato con imperio; Scontro cruento; Tirò una freccia contro una mela; Lo è il destino contro cui non si va; contro lla le spese statali; La inventò Joseph Lister per prevenire infezioni ; I farmaci che arrestano le infezioni ; Gravi infezioni degli occhi; Prevenzione per le infezioni ; Metodo preventivo delle infezioni ;

Cerca altre Definizioni