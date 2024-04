La Soluzione ♚ Sterilizzata contro le infezioni

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Sterilizzata contro le infezioni. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ASETTICA

Curiosità su Sterilizzata contro le infezioni: Definita come l'infezione da virus dell'epatite c, individuato in base alla presenza del suo rna, persistente per più di sei mesi. le infezioni croniche sono... La meningite asettica è l'infiammazione delle meningi, una membrana che copre il cervello e il midollo spinale nei pazienti il cui risultato del test del liquido cerebrale spinale è negativo con le normali colture batteriche. La meningite asettica è causata da virus, micobatteri, spirochete, funghi, farmaci e tumori maligni. Un campione di liquido cerebrospinale viene prelevato dalla puntura lombare e sono testati i livelli di leucociti per determinare se c'è un'infezione e quale sia la causa della meningite. I sintomi sono gli stessi sia per la meningite che per la meningite asettica, ma la gravità dei sintomi e il trattamento possono ...

