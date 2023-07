Domenicano che morì sul rogo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Domenicano che morì sul rogo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 18 lettere : GIROLAMO SAVONAROLA

Significato/Curiosita : Domenicano che mori sul rogo

Scomunicato da papa alessandro vi, l'anno dopo fu impiccato e bruciato sul rogo come «eretico, scismatico e per aver predicato cose nuove», e le sue opere... Disambiguazione – "savonarola" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi savonarola (disambigua). girolamo maria francesco matteo savonarola (ferrara... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Domenicano che morì sul rogo : domenicano; morì; rogo; Il frate domenicano che fu impiccato e poi arso; __ Savonarola, frate domenicano impiccato nel 1498; L isola in cuí mori Giuseppe Garibaldi; L operazione per azzerare la memoria; S impara a memoria per poter fare le moltiplicazioni; Ricco di umorismo; Il fiume di Saint Moritz; Il rogo de Il trovatore; Re ostrogo to sconfitto da Belisario nel 540; Ultimo re ostrogo to in Italia; Catasta di legna sulla quale venivano bruciati i condannati al rogo ; rogo senza pari;

Cerca altre Definizioni