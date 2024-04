La definizione e la soluzione di 8 lettere: Un Carlo re dei Franchi. MARTELLO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il martello (anche mazzetta se di piccole dimensioni) è uno strumento, molto spesso manuale, costituito da una testa appesantita fissata a un lungo manico che viene ruotato per colpire direttamente una piccola area di un oggetto. Questo può essere, ad esempio, piantare chiodi nel legno, modellare il metallo (come con una fucina) o frantumare la roccia. I martelli sono utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni. Le discipline tradizionali includono falegnameria, fabbro, guerra e musicalità percussiva. È stato uno strumento molto usato nel medioevo con diversi materiali e serviva per modellare le pietre. Nel XV secolo divenne utile per ...

martello ( approfondimento) m sing (pl.: martelli)

(metallurgia) (tecnologia) (ingegneria) utensile costituito da un'asta saldata ad una mazza, solitamente usato per fissare chiodi su supporti solidi o per lavorare metalli (araldica) figura araldica formata da un manico, generalmente di legno, con una testa metallica a forma di prisma quadrato (biologia) (anatomia) (fisiologia) (medicina) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

mar | tèl | lo

Pronuncia

IPA: /mar'tllo/

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo martellus, diminutivo popolare di martulus, a sua volta diminutivo di marcus, da accostare a malleus ossia "maglio"

Sinonimi

mazzuolo, maglio, mazza, martelletto, battente, battipalo, piccone, piccozza

Parole derivate

martellante, martellare, martellata, martellista, pesce martello

Termini correlati

malleabile

Alterati

( diminutivo ) martelletto, martellino

martelletto, martellino ( accrescitivo ) martellone

martellone (peggiorativo) martellaccio

