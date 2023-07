Versata come una pinta di birra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Versata come una pinta di birra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SPILLATA

Significato/Curiosita : Versata come una pinta di birra

Giornaliera di un gallone di birra per marinaio. a seguito della conquista britannica della giamaica nel 1655, una mezza pinta (o gill) di rum rimpiazzò... Circa 10 giorni. altra caratteristica fondamentale è che tale birra è spillata tramite carbo-azoto anziché in anidride carbonica: l'azoto non si disperde... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 luglio 2023

