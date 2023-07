Sono originari di paesi di madrelingua spagnola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono originari di paesi di madrelingua spagnola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ISPANICI

Significato/Curiosita : Sono originari di paesi di madrelingua spagnola

Comunit脿 di madrelingua spagnola: si tratta di ebrei sefarditi (parlanti sia il castigliano standard che il ladino) sia di immigrati da altri paesi sudamericani... ibici residenti in paesi come portogallo, germania, regno unito, italia, svezia, belgio, russia, svizzera e austria. la gran parte degli ibici si... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 luglio 2023

