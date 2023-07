Evitare tenersi lontani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Evitare tenersi lontani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RIFUGGIRE

Significato/Curiosita : Evitare tenersi lontani

l'olympic ricevette comunque i segnali di sos e le due navi poterono tenersi in contatto grazie ai propri telegrafi estremamente potenti. l'olympic... Non le consente di scendere a compromessi, ed ella si trova costretta a rifuggire dal suo amore. nonostante questa disgrazia, dopo un breve periodo di stenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Evitare tenersi lontani : evitare; tenersi; lontani; La spietatezza di quello che è impossibile evitare ; Un argomento che si deve evitare ; evitare di nutrirsi; Lo si aziona per evitare che la pasta si scuocia; evitare un colpo stornandolo; Ritenersi offeso; Giova per mantenersi in linea; Non possono trattenersi dal viziare i nipotini; Trattenersi sul posto; Fa le vasche per tenersi in forma; lontani ; Strumenti ottici per avvicinare soggetti lontani ; I parenti lontani ; Località lontani ssime; lontani ssimi nel tempo;

Cerca altre Definizioni