La Soluzione ♚ Tenersi nascosto

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : LATITARE

Ecco la soluzione per la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere.

Copia

Curiosità su Tenersi nascosto: L'esercito del fratello lucio, se almeno quel giorno fosse riuscito a tenersi nascosto. poi però decise di tornare a palazzo, «credendo in base a una voce... Tazio Giorgio Nuvolari (Castel d'Ario, 16 novembre 1892 – Mantova, 11 agosto 1953) è stato un pilota automobilistico e pilota motociclistico italiano. La sua carriera sportiva abbraccia un trentennio dal 1920 al 1950, con l'interruzione di oltre sei anni a causa del secondo conflitto mondiale. La carriera di quello che sarà ricordato dalla stampa e dagli appassionati con gli pseudonimi di "Mantovano volante" e di "Nivola". Nuvolari è riconosciuto come uno dei maggiori piloti della storia dell'automobilismo, ed è ancora oggi ricordato e ammirato per le sue qualità da pilota.

