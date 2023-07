Era in coma in un film di Carlo Verdone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era in coma in un film di Carlo Verdone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CINESE

Significato/Curiosita : Era in coma in un film di carlo verdone

Bianco, rosso e verdone è un film del 1981 diretto e interpretato da carlo verdone. il film è un comico road movie ambientato in italia, nei primi anni... Progetto di riferimento. la lingua cinese (t, s, hànyup), nella sua accezione più generica (e non per indicare il cinese moderno standard o un particolare... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 luglio 2023

