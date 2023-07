Dispositivo medico che ricava una goccia di sangue - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dispositivo medico che ricava una goccia di sangue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PUNGIDITO

Significato/Curiosita : Dispositivo medico che ricava una goccia di sangue

Foro praticato sulla punta del dito del paziente tramite un pungidito o lancette pungidito, e la misurazione del tasso glicemico avviene tramite la quantificazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 luglio 2023

