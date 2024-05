La Soluzione ♚ Relativo al sangue in linguaggio medico La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : EMATICO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. EMATICO

Significato della soluzione per: Relativo al sangue in linguaggio medico Il sangue è un tessuto fluido presente negli animali dotati di apparato circolatorio, quindi anche nell'uomo; esso ha colore rosso (quello più chiaro è arterioso, quello più scuro venoso) e sapore ferroso. Assolve numerose funzioni essenziali, in primo luogo il trasporto di ossigeno e nutrienti alle cellule dell'organismo e la parallela rimozione da esse di anidride carbonica ed altri metaboliti. Si distingue da altri tessuti con funzione analoga come l'emolinfa degli insetti. Italiano: Aggettivo: ematico m sing . (biologia) (biochimica) (anatomia) (fisiologia) aggettivo col significato del sostantivo "sangue". Sillabazione: e | mà | ti | co. Pronuncia: IPA: /e'matiko/ . Etimologia / Derivazione: dal greco aµat, derivazioone di aµa cioè "sangue" . Sinonimi: (medicina) sanguigno. Termini correlati: sangue. riperfusione.

