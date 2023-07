Antica famiglia genovese del navigatore Antoniotto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antica famiglia genovese del navigatore Antoniotto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : USODIMARE

Significato/Curiosita : Antica famiglia genovese del navigatore antoniotto

Rovereto, sansalvatore e zurli. tra i membri più noti, antoniotto fu un mercante e navigatore e nel 1456 fece parte della spedizione di alvise da mosto... Una pagina dedicata a antoniotto usodimare portale biografie portale marina portale portogallo portale storia usodimare, antoniotto, su treccani.it – enciclopedie... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 luglio 2023

