Una famiglia genovese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una famiglia genovese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : DORIA

Significato/Curiosita : Una famiglia genovese

La famiglia genovese, conosciuta anche con il nome di famiglia luciano è una delle cinque famiglie mafiose di new york che controlla le attività (criminali... La, conosciuta anche con il nome diluciano èdelle cinquemafiose di new york che controlla le attività (criminali... I Doria (detti anche D'Oria) sono un'antica e nobile famiglia originaria di Oneglia, la cui storia, a partire dal XII Secolo, fa parte della Storia della Repubblica di Genova. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Una famiglia genovese : famiglia; genovese; Celebre famiglia di pittori tedeschi; La famiglia principesca di Mantova; Matteo in famiglia ; Luigi in famiglia ; Jonathan l autore de La famiglia Winshaw; Pittoresco borgo genovese ; alla genovese : piatto di carne ripiena; Stazione balneare del genovese ; Comune del genovese famoso per l industria degli orologi da campanile; Quartiere genovese noto per il basilico;

Cerca altre Definizioni