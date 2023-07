Visuali limitate ma suggestive - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Visuali limitate ma suggestive. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SCORCI

Significato/Curiosita : Visuali limitate ma suggestive

Popolari, conosciuto anche al di fuori dell'ambito matematico per le suggestive immagini multicolori che ne sono state divulgate. è l'insieme dei numeri... Rappresentazione dell'atmosfera suggestiva di alcuni scorci veneziani (individua quindi per primo gli scorci che poi il canaletto renderà famosi). può sembrare... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Visuali limitate ma suggestive : visuali; limitate; suggestive; visuali zza la situazione atmosferica indicando le alte e le basse pressioni; limitate zza di risorse in economia; La limitate zza che caratterizza l essere umano; limitate numericamente, oppure non brave; limitate in altezza; limitate zza d ingegno; suggestive cavità ad Alghero: __ di Nettuno;

