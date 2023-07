Tipici canali veneziani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tipici canali veneziani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : RII

Significato/Curiosita : Tipici canali veneziani

Maggiori (come quelli conservati nella reggia di venaria o in vari teneri veneziani) e non erano raffinati come quelli odierni. questa differenza deriva dalle... Toponomastica cittadina alcuni dei rii di dimensione minore vengono denominati con il termine di rielo. alcuni rii, sia pure rettificati per esigenze...