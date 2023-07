Tanto gentil e tanto pare scrisse Dante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tanto gentil e tanto pare scrisse Dante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ONESTA

Significato/Curiosita : Tanto gentil e tanto pare scrisse dante

Dell’esistenza che dante evidentemente aveva sofferto» ^ come manifestato nel sonetto programmatico tanto gentile e tanto onesta pare (vita nova xxvi), dante estende... Wikiquote contiene citazioni sull'onestà wikizionario contiene il lemma di dizionario «onestà» wikimedia commons contiene immagini o altri file su onestà... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

