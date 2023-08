Un amico così caro che pare un consanguineo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un amico così caro che pare un consanguineo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FRATERNO

Significato/Curiosita : Un amico cosi caro che pare un consanguineo

[giuseppucci, ndr] che era l'unico vero capo che c'è mai stato ... che era un mio caro amico, abitava di fronte a casa mia ... io lo conoscevo da una vita ...... La fontana fraterna (o fontana della fraterna, fontana della concezione, fontana delle sette cannelle o semplicemente fraterna) è una fonte pubblica della... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

