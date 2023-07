Se sono russe non sono sempre innevate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se sono russe non sono sempre innevate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MONTAGNE

Significato/Curiosita : Se sono russe non sono sempre innevate

Marcia dei soldati francesi ora si svolgeva in mezzo a grandi campagne innevate, punteggiate da boschi di abeti. dopo vjazma, dove l'armata giunse ridotta... Plurale di montagna montagne – frazione del comune italiano di tre ville, in provincia di trento montagne – comune francese della gironda montagne – comune... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Se sono russe non sono sempre innevate : sono; russe; sono; sempre; innevate; Possono essere camone; Possono avere lenti polarizzate; Lo sono i rapaci; È formato da recipienti che possono essere di ceramica; sono pari nella Juve; Iniziali del filosofo russe ll; La distrusse la prima atomica; Case agricole russe ; Il russe ll celebre filosofo britannico; Nome di imperatrici russe ; Possono essere camone; Possono avere lenti polarizzate; Lo sono i rapaci; È formato da recipienti che possono essere di ceramica; sono pari nella Juve; Sono sempre imbronciati; È sempre molto bella; Devono essere sempre convalidate dalla pratica; Stanno sempre in mare; Sono sempre di più quelle ibride o elettriche; Donna che gareggia su piste innevate ; Sono innevate specie in inverno; Si cimentano su piste innevate ; La tavola con cui si scende sulle piste innevate ; Si calzano su piste innevate ;

Cerca altre Definizioni