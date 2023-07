Sesta settima e ottava proposizione semplice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sesta settima e ottava proposizione semplice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SUPERTRA

Significato/Curiosita : Sesta settima e ottava proposizione semplice

Tradizionalmente si suddividono in otto classi; è entrato nell'uso, tuttavia, anche un diverso e più semplice criterio di classificazione, che li suddivide... Ulteriori spunti a quelli già innumerevoli mostrati nella parte relativa al supertrio e precede in ordine cronologico a partire dal 1966 con due brani stile... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Sesta settima e ottava proposizione semplice : sesta; settima; ottava; proposizione; semplice; Assesta to o sferrato come un colpo; Si formano nei muri che si assesta no; Così è un ceffone ben assesta to; La sesta preposizione; La sesta nota; Rebus 63131 | settima na Enigmistica 4763; Rebus 63125 | settima na Enigmistica 4763; Rebus 63114 | settima na Enigmistica 4763; Rebus 63113 | settima na Enigmistica 4763; Rebus 63112 | settima na Enigmistica 4763; Vi lottava no i gladiatori; L ottava lettera dell alfabeto greco; Segue l ottava ; Dopo l ottava ; Incantevole percorso sul lago di Garda che Churchill definì l ottava meraviglia del mondo; La proposizione con un... giro di parole; La proposizione con un giro di parole; Una parte della proposizione ; proposizione ritenuta vera ma non dimostrabile; proposizione non dimostrabile; Una macchina semplice ; Cantautore italiano di Adesso e Essere semplice ; È semplice nella sua regola; Puro e semplice ; Una preposizione semplice e un segno aritmetico;

Cerca altre Definizioni