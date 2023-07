Fu sentimentale quello di Laurence Sterne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu sentimentale quello di Laurence Sterne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VIAGGIO

Significato/Curiosita : Fu sentimentale quello di laurence sterne

laurence sterne (clonmel, 24 novembre 1713 – londra, 18 marzo 1768) è stato uno scrittore e religioso irlandese. laurence sterne nacque a clonmel (tipperary)... Significati, vedi viaggio (disambigua). disambiguazione – "viaggiatore" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi il viaggiatore. il viaggio (dal provenzale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

