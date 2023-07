Può sfiancare il cavallo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può sfiancare il cavallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GALOPPO

Significato/Curiosita : Puo sfiancare il cavallo

Modo a sfiancare ser vardis e, sfruttando la stanchezza di quest'ultimo, gli assesta varie ferite fino al colpo finale. lady lysa ora non può far altro... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi galoppo (disambigua). il galoppo è un'andatura in tre tempi dei quadrupedi e dei cavalli in...