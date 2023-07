Un piccolo involto fumabile al tabacco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un piccolo involto fumabile al tabacco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SIGARETTO

Significato/Curiosita : Un piccolo involto fumabile al tabacco

Lingua spagnola il termine "cigarrillo" indica una sigaretta. è buona norma non accendere il sigaretto con un accendino a benzina per non comprometterne... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

