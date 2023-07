L OMS è la sua Organizzazione Mondiale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L OMS è la sua Organizzazione Mondiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SANITA

Significato/Curiosita : L oms e la sua organizzazione mondiale

L'organizzazione mondiale della sanità (oms; in inglese world health organization, who) è un istituto specializzato dell'onu per la salute. è stata istituita... Comprende la zona di via sanità, piazza sanità, fino alla zona dell'ospedale san gennaro detto dei poveri. il rione sanità fu edificato alla fine del...